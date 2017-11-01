СМИ узнали об убийстве преподавателя студентом колледжа в Москве

В Москве студент колледжа убил своего преподавателя. Об этом узнали СМИ.

«Московский комсомолец» пишет, что инцидент произошел в учреждении «Западный комплекс непрерывного образования» на Гвардейской улице. В одном из кабинетов в заведении были обнаружены тела преподавателя ОБЖ и студента. По предварительной версии, молодой человек ударил педагога ножом, ранение оказалось смертельным.

В настоящее время обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы. Известно, что погибшему преподавателю было 44 года, у него остались двое детей. Личность предполагаемого преступника устанавливается.