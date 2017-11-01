Завершено расследование драки на Хованском кладбище

Следствие завершило расследование уголовного дела о беспорядках на Хованском кладбище столицы в июне 2016 года, сообщает портал "Москва 24".



В числе фигурантов оказались 17 человек, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Это начальник территориального отделения ритуального обслуживания № 3 ГБУ города Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППСП ОМВД России по Москве по району Хамовники Никита Мошенко, один из организаторов беспорядков Александр Бочарников, участники драки Сергей Ульихин и Владимир Колесников. В зависимости от роли каждого их обвинили в преступлениях по нескольким статьям: об организации и участии в беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, а также превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.



По версии следствия, 14 мая 2016 года в ходе беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли на месте и более 30 получили ранения. Выяснилось, что Чабуев и Бочарников организовали драку, чтобы вытеснить трудовых мигрантов – граждан Таджикистана – с территории кладбища.



Сергей Ульихин признал вину полностью и дал показания против соучастников, Владимир Колесников признал вину частично.



Дело направят для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. В отношении остальных участников беспорядков, которые объявлены в международный розыск, уголовные дела выделены в отдельное производство, уточняет "М24".



