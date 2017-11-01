Перед судом предстанут мошенники, облапошившие 12 сирот в Приангарье

Кировский районный суд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении мошенников, которые в 2016 году обманом похитили свыше 3,2 млн рублей, как минимум, у 12 сирот путем заключения фиктивных браков. Об этом со ссылкой на пресс-службу полиции сообщает портал "Телеинформ".



Напомним, ранее в правоохранительные органы обратился преподаватель одного из техникумов Иркутска с заявлением о хищении у его несовершеннолетнего ученика 350 тысяч рублей. Выяснилось, что 17-летний потерпевший является сиротой. Органами опеки на его имя в одном из коммерческих банков открыт счет, на который поступает пенсия и социальные выплаты. Воспользоваться деньгами, хранящимися на счету, молодой человек имел право только после достижениям им совершеннолетия.



Злоумышленники, узнав о том, что у молодого человека хранится крупная сумма денег, предложили ее обналичить путем вступления в фиктивный брак. После продолжительных уговоров подозреваемые убедили подростка, что это законно. Предоставив в органы ЗАГСа поддельное согласие со стороны органа местного самоуправления, а также медицинскую справку, якобы подтверждающую состояние беременности у «невесты», они добились регистрации. После заключения брака подросток снял всю сумму со своего счета в одном из банковских отделений, после чего под принуждением передал ее злоумышленникам.



Трех ранее не судимых подозреваемых в возрасте 20, 23 и 28 лет задержали оперативники ГУ МВД по Иркутской области совместно с коллегами из МУ МВД «Иркутское» при силовой поддержке бойцов Росгвардии.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, всего с марта по сентябрь 2016 года организованная группа лиц в составе четырех человек на территории областного центра и региона заключила с сиротами 17 фиктивных браков, в 13 случаях деньги были переведены на счета мошенников. В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 50 человек, провели очные ставки и опознания, получили заключения более 10 судебных экспертиз.