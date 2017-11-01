Следователи возбудили дело по факту слежки за Джигарханяном

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту слежки за Арменом Джигарханяном.

Соответствующую информацию опубликовал Mash. В сообщении Telegram-канала говорится, что в рабочем кабинете актера в его театре была обнаружена скрытая камера. Согласно одной из версий, к ее установке причастна супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

В скором времени должен состояться развод Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской, их отношения испортились из-за финансового скандала. Ранее «Аргументы недели» писали, что актер обвинил жену в попытке захватить его театр и призвал правоохранительные органы проверить ее деятельность на посту директора учреждения.