Ревнивец, избивший жену, получил два года условно

Заместителем прокурора Некрасовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимого 40-летнего жителя поселка Бурмакино Некрасовского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



Установлено, что в июле 2017 года, мужчина застал свою супругу дома с посторонним мужчиной, который, увидев его, скрылся с места происшествия. На почве ревности «обманутый муж» нанес супруге множественные удары руками и ногами по голове и туловищу и несколько ударов по голове металлическим ковшом. Затем он вытолкнул супругу из дома, отчего она упала и сломала ключицу.



В результате указанных действий потерпевшей была причинена закрытая тупая травма живота, создающая непосредственную угрозу для жизни, и по этому признаку вред здоровью, причиненный потерпевшей относится к тяжкому.



С учетом позиции госудатственного обвинителя прокуратуры Некрасовского района суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

по сообщению портала "Золотое кольцо"