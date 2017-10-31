Украинская полиция квалифицировала убийство Окуевой как заказное

Украинская полиция возбудила уголовное дело о заказном убийстве уроженки Чечни Амины Окуевой под Киевом, заявил представитель правоохранительных органов Киевской области Николай Жукович.

На месте убийства продолжают работать правоохранители. В Киевской области объявлен план "Сирена". Состояние здоровья Адама Осмаева удовлетворительное. Об этом сообщает "112 Украина".

"Адам Осмаев находится в одном из военных госпиталей города Киева. Ранен в ногу", - уточнил Жукович.

Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором ехали Адам Осмаев и Амина Окуева вечером 30 октября. Инцидент произошел на железнодорожном переезде Глеваха под Киевом. Окуева от полученных ранений скончалась на месте.

Ранее Осмаев рассказал подробности нападения на него и убийстве его жены.