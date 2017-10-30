Путин счел странными обстоятельства получения Белых взятки в Москве

Владимир Путин высказался об уголовном деле бывшего кировского губернатора Никиты Белых, обвиняемого следствием во взяточничестве.

На сегодняшнем совещании с российскими правозащитниками президент РФ отметил, что точку в вопросе о возможной виновности Белых должен поставить суд, передает RT. Вместе с тем, Путину показался странным тот факт, что губернатор взял незаконное вознаграждение в иностранной валюте, выбрав для передачи денег московский ресторан.

Никита Белых был задержан за взятку в июне 2016 года. Ранее «Аргументы недели» писали о показаниях, которые дал по делу экс-главы Кировской области предприниматель Альберт Ларицкий.