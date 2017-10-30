Кто отсалютовал экс-начальнику ОГИБДД ?

В Ставропольском крае суд вынес приговор в отношении экс-начальника ОГИБДД ОМВД России по Кочубеевскому району А. Гуриева, признанному виновным по статьям «Получение взятки», «Организация в получении взятки», «Организация мелкого взяточничества» УК РФ, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.



По данным ведомства, в марте 2014 года он через своего подчинённого сотрудника выдвинул требование гендиректору одного из коммерческих предприятий Невинномысска о передаче ему ежемесячно 50 тысяч рублей. За эту сумму обещал не привлекать водителей грузовых транспортных средств, принадлежащих этому предприятию и осуществляющих грузоперевозки по территории Кочубеевского района, к административной ответственности по статье «Нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».



Но платить деньги коммерсант отказался. Тогда Гуриев избрал другую тактику, снизив сумму отступного. И поручил своему подчинённому передать всё тому же бизнесмену счёт для оплаты товара – комплекта офисной мебели на сумму свыше 100 тысяч рублей. Видимо, делать было нечего, гендиректор фирмы оплатил этот счёт и передал гаишному начальнику комплект этой мебели. Кроме того, с мая 2014 по сентябрь 2015 года Гуриев дал указание одному из подчинённых сотрудников склонять водителей автомобилей, перевозивших грузы по территории Кочубеевского района, к ежемесячной передаче денег в суммах от 3 до 5 тысяч рублей с одного автомобиля за непривлечение их к административной ответственности.



«Во исполнение этого указания инспекторами от трёх водителей большегрузных автомобилей были получены взятки на общую сумму более 35 тысяч рублей за непривлечение их к административной ответственности при перевозке тяжеловесных грузов по территории Кочубеевского района», – говорится в сообщении СУ СКР по СК. Во время расследования обвиняемый вину в совершении преступлений не признал. Суд приговорил его к 8 годам исправительной колонии строгого режима и штрафом в сумме 2 миллиона 500 тысяч рублей.



После того как суд огласил приговор, родственники Гуриева решили приехать на прежнее место работы и забрать его личные вещи. История умалчивает, какие именно личные вещи могли столь долго оставаться в кабинете, хозяин которого попал под следствие довольно давно – уж не ту ли самую злополучную мебель возжелали вывезти «на память»? Однако на месте их ждала странная картина: первые двери кабинета бывшего начальника районного отделения были выбиты, а вторые расстреляны из огнестрельного оружия. На полу валялись стреляные гильзы, также отверстия от пуль были на стенах, мебели и телевизоре. Все вещи были разбросаны. Что произошло в отделе, кто и в честь чего «салютовал» таким неадекватным образом, пока что пояснений не даётся. «По данному факту сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством РФ», – рассказали в краевом главке МВД России.

по сообщению портала "Ставропольский репортёр"