В Ессентуках открыли огонь по проверявшим документы полицейским

В городе Ессентуки злоумышленники ранили из огнестрельного оружия двух полицейских.

Детали этого инцидента РИА Новости сообщили в региональном управлении МВД. В ведомстве рассказали, что в результате действий двух неизвестных пострадали сотрудники ППС. По правоохранителям открыли огонь во время проверки документов.

Полицейские застрелили одного из нападавших, второму удалось скрыться. В настоящее время ведется его розыск. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют подробности случившегося.

Раненные полицейские были доставлены в больницу. В каком состоянии находятся стражи порядка, не уточняется.