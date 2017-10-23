Мошенники под видом лизинга похитили шесть автомобилей

Заместитель прокурора области А.А. Кукин направил в Ярославский районный суд уголовное дело по обвинению участников организованной преступной группы в совершении шести тяжких преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Преступления совершены на территории Ярославля и Нижнего Новгорода.



В ходе предварительного следствия установлено, что организованная преступная группа, состояла из пятерых жителей Костромы и одного уроженца Таджикистана.



Согласно разработанному плану и распределенным ролям соучастники преступлений предоставляли в кредитное учреждение подложные документы от имени организаций, не осуществляющих реальной предпринимательской деятельности, и зарегистрированных на лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Создавая видимость добросовестных клиентов, они заключали договоры на приобретение в лизинг дорогостоящих импортных автомобилей представительского класса и грузовой техники. Получив в пользование транспортные средства, участники организованной группы, продавали их неустановленным в ходе следствия лицам, по цене, не превышающей 40 % рыночной стоимости. Своими действиями соучастники похитили шесть автомобилей, не оплатив их стоимость, чем причинили кредитной организации материальный ущерб на сумму свыше 10 млн. рублей.



В отношении четверых обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Трое обвиняемых по уголовному делу под тяжестью изобличающих доказательств признали свою вину в совершении преступлений, с ними заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, остальные фигуранты уголовного дела вину признали частично, отрицая инкриминируемые им преступные действия.



За каждое из совершенных преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

по сообщению портала "Золотое кольцо"