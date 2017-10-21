Руководителей петербургского отделения Росмолодежи задержали за мошенничество

В Санкт-Петербурге задержали руководителей регионального отделения Российского союза молодежи.

Как сообщает РИА Новости, глава организации Дмитрий Лядов и финансовый директор Марина Дементьева подозреваются правоохранителями в двух эпизодах покушения на мошенничество в крупном размере. По версии следствия, Лядов и Дементьева предоставили в правительство Санкт-Петербурга подложные документы, обосновывающие предоставление субсидии на 545 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, по местам их жительства и работы проведено восемь обысков. В скором времени предполагаемым мошенникам изберут меру пресечения.