Ребенок умер после стоматологической операции в Москве

В Москве в клинике челюстно-лицевой хирургии и стоматологии умерла маленькая девочка 2013 года рождения. Состояние ребенка ухудшилось после операции. Ее ее перевели в палату интенсивной терапии.

Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась. По предварительной версии, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Четырехлетняя девочка из Алтайского края страдала от синдрома Ди Джорджи: у нее была не развита челюсть с двух сторон.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".