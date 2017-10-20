Ребенок умер после стоматологической операции в Москве
20 октября 2017, 15:08 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве в клинике челюстно-лицевой хирургии и стоматологии умерла маленькая девочка 2013 года рождения. Состояние ребенка ухудшилось после операции. Ее ее перевели в палату интенсивной терапии.
Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась. По предварительной версии, смерть наступила из-за острой сердечной недостаточности.
Четырехлетняя девочка из Алтайского края страдала от синдрома Ди Джорджи: у нее была не развита челюсть с двух сторон.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".