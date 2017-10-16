Игра школьников с ружьем в Кировской области закончилась трагедией

В посёлке Верхняя Волманга 12-летний мальчик в доме своего деда нашёл под кроватью нарезной охотничий карабин. Играя с оружием, он выстрелил в своего приятеля. От полученного ранения ребенок погиб на месте.

Следственный комитет РФ по Кировской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего". В настоящее время расследование продолжается. Дело возбуждено "с целью полного и всестороннего исследования обстоятельств трагедии", добавляет ведомство.