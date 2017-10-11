Известная грузинская актриса найдена мертвой у себя в квартире

В своей тбилисской квартире обнаружена мертвой известная актриса Лика Кавжарадзе. Актрисе было 58 лет. Полиция пока не сообщает никаких подробностей о произошедшем. Начато расследование.

По предварительным данным, никаких следов насилия на теле актрисы нет. Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства".

За свою актерскую карьеру Кавжарадзе успела сняться более чем в 20 картинах, однако известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания".