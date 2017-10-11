Глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков отправлен под домашний арест

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест главу аппарата Роскомнадзора Александра Весельчакова. Информация об этом сообщается на официальном сайте районного суда.

Весельчакову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд отказался выдать санкцию на арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского. В соответствии с данными в карточке дела, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Такое же обвинение предъявлено начальнику правового управления Роскомнадзора Борису Едидину. В карточке дела уточняется что следствие просило арестовать Едидина, но решение суда по этому вопросу не поясняется, сообщает РИА Новости.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался комментировать сообщения о возбуждении уголовных дел в отношении трех высокопоставленных чиновников ведомства.