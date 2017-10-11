ФСБ задержала в Крыму участников запрещенной в РФ террористической группировки

Спецслужбы задержали в Крыму участников организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая группировка). Об этом сообщили в региональном УФСБ.

В информации, распространенной пресс-службой ведомства, говорится о том, что экстремисты действовали на территории Бахчисарайского района Республики Крым. В отношении шести задержанных были возбуждены уголовные дела.

В настоящее время силовики проводят обыски по месту жительства участников группировки. В скором времени суд определит им меру пресечения.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Крыму был задержан российский военнослужащий, занимавшийся шпионажем в пользу Украины.