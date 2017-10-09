Дорогомиловский суд Москвы приговорил экс-замминистра культуры России Григория Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по «делу реставраторов», после чего освободил его из-под стражи.

Назначенный срок бывший чиновник уже провел в СИЗО.

Остальных фигурантов дела суд также освободил: пятерым назначил ровно те сроки, которые они провели под стражей во время предварительного следствия, а троим — условное наказание, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого по делу о хищении госсредств при реставрации объектов культурного наследия, к реальному сроку заключения.