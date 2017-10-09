Экс-замминистру культуры Пирумову назначили реальный срок

Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого по делу о хищении госсредств при реставрации объектов культурного наследия, к реальному сроку заключения.

Отбывать срок экс-замминистра будет в колонии общего режима. Также бывший чиновник заплатит штраф, сумму которого еще предстоит определить. Какой именно срок получит Пирумов, также станет известно позднее.

Напомним, бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову следствием было предъявлено обвинение в марте прошлого года. Было возбуждено уголовное дело о хищении. В рамках «дела реставраторов» были задержаны тогда восемь человек.