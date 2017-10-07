Тульский егерь спутал грибника с кабаном

Егерь в Туле случайно застрелил грибника из охотничьего ружья, перепутав его с кабаном. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, по данному факту открыли уголовное дело.

7 октября в лесу Дубенского района обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. Во время охоты один из егерей принял грибника за кабана и выстрелил в него из охотничьего ружья. Потерпевший погиб на месте происшествия.

Охотник имеет лицензию на охоту, ружье зарегистрировано. Егерю грозит до двух лет заключения. В настоящее время полиция устанавливает детали происшествия.