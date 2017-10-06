Мужчина, взявший в заложники женщин в Пензе, задержан
6 октября 2017, 19:55 [ «Аргументы Недели» ]
Задержан мужчина, взявший в заложники трех женщин в сауне в Пензе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Пострадавших нет. Появились подробности инцидента.
Выяснилось, что мужчина 1985 года рождения угрожал женщинам ружьем. Удерживал он их в сауне. Его мотивы пока непонятны.
Как сообщалось ранее, мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, еще одной удалось сбежать. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ. Район, где проводится операция по освобождению заложников, оцеплен.