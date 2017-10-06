После столкновения автобуса с поездом завели дело о незаконной миграции
6 октября 2017, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Восточная транспортная прокуратура провела проверку соблюдения миграционного законодательства после столкновения поезда и автобуса под Владимиром, в результате которого погибли граждане Узбекистана.
Как сообщили сегодня в пресс-службе ведомства, по результатам проверки полиция возбудила уголовное дело. Обнаружился факт организации незаконной миграции граждан Республики Узбекистан. За их незаконный въезд и нахождение в России подозреваемый получил по пять тысяч рублей с каждого пассажира. Источник «Интерфакса» сообщает, что в рамках дела задержан гражданин Казахстана. Его имя и другие подробности не уточняются.
Названы основные версии катастрофы во Владимирской области.
В пятницу, 6 октября, по факту гибели людей в ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело.