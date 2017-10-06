Мужчина захватил в заложники двух женщин в центре Пензы

Мужчина в центре Пензы захватил в заложники двух женщин, еще одной удалось сбежать. На месте работают силовые структуры ОМОН, спецназ. Район, где проводится операция по освобождению заложников, оцеплен.

В Росгвардии ТАСС подтвердили факт захвата заложников: "информация о заложниках поступила, предварительно, речь идет не о квартире, а об общественном месте". По информации некоторых СМИ, мужчина, незаконно удерживавший в сауне трех женщин, задержан.