При обыске в кабинете Улюкаева нашли золотые монеты и 250 тысяч долларов

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили в рабочем кабинете Алексея Улюкаева золотые монеты и 250 тысяч американских долларов.

Соответствующую информацию опубликовало издание «Газета.Ru», ведущее онлайн-трансляцию из зала суда, где в четверг проходит очередное заседание по делу бывшего министра экономического развития РФ. Уточняется, что, помимо долларов США, у Улюкаева нашли другую валюту: арабские дирхамы, кроны, белорусские рубли и австралийские доллары.

Ранее «Аргументы недели» писали об уничтожении «корзинки с колбасой» - вещественного доказательства по делу обвиняемого в вымогательстве крупной взятки экс-чиновника.