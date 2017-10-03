Махинации с соцвыплатами для многодетных семей раскрыли в Свердловской области

В Свердловской области раскрыли махинации с соцвыплатами для многодетных семей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.



В заявлении говорится, что прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело о махинациях на семь миллионов рублей с социальными выплатами для многодетных семей.



Сотрудники прокуратуры провели проверку, во время которой выявили, что в 2013-2014 годах житель области обманом похитил более семи миллионов рублей. Эти деньги предназначались для восьми многодетных семей в качестве соцвыплат на строительство жилья. Мошенник предоставлял ложные сведения о строительстве домов в Фонд жилищного строительства Свердловской области.



Отмечается, что все материалы проверки были переданы в следственные органы. Уголовное дело возбуждено по части 4 статье 159.2 УК России - мошенничество при получении выплат, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере.

по сообщению портала "Вести Урала"