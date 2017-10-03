Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено на московском кладбище

Сегодня днем на территории Кунцевского кладбища местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины. Эксперты завили, что мужчина погиб в результате огнестрельного ранения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На месте происшествия работают криминалисты для установления всех обстоятельств происшествия и причастных лиц.

По данным правоохранительных органов, погибший — 49-летний Игорь Б. По информации Пятого канала, мужчина в 90-х годах был членом одной из местных бандитских группировок. Кроме этого, он был судим за грабеж и отбыл срок по статье "Разбой". По некоторым данным, на свободу он вышел несколько лет назад.