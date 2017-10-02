Задержанные боевики ИГ работали сторожами на стройке в Москве

Задержанные боевики запрещенного в России террористического "Исламского государства" работали сторожами на стройке жилого комплекса. Оба задержанных – братья из Дагестана. Одному из них 19 лет, другому 22 года.

Иногда в соседнем со стройкой дворе они занимались спортом, подтягиваясь на турнике и качая мускулы штангой, рассказал РИА Новости сотрудник комплекса. Братья жили в бытовках на стройке ЖК «Фестиваль-парк» на Смольной улице.

В ФСБ отмечают, что в ходе спецоперации были задержаны все члены террористической ячейки. У них были изъяты два пистолета Макарова, гранаты РГД-5, самодельные взрывные устройства большой мощности, а также компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи.

Как сообщалось ранее, ФСБ задержала в Московской области боевиков запрещенной в России экстремисткой организации ИГ. По предварительной информации, исламисты намеревались осуществить террористические акты на транспорте. На опубликованном видео можно увидеть, как силовики допрашивают одного из радикалов. Мужчина признается, что он и его единомышленники изготовили бомбу с гвоздями.