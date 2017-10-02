Урюпчанин хранил центнер наркотиков и оружие

Волгоградские оперативники задержали жителя Урюпинского района. Мужчину подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, огнестрельного оружия и боеприпасов.



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональном УФСБ России, мужчину задержали в ходе совместной операции с сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области.



В своей землянке урюпчанин хранил марихуану и сырье для ее производства общим весом более 150 килограммов, а также АК-47, пистолет-пулемет Шпагина, винтовку Маузер и боеприпасы к ним в количестве свыше 400 единиц.



Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под стражей.