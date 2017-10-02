Пожилая женщина подозревается в причинении смерти малолетней правнучке

Буденновским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По данным следствия, 27 сентября текущего года 78-летняя женщина в своем домовладении в поселке Тихом Буденновского района для уничтожения грызунов разложила химическое вещество промышленного производства. Через несколько дней к прабабушке в гости пришли внуки, которые отравились, образовавшимися парами, выделяемыми препаратом.

30 сентября текущего года 2-летняя девочка скончалась на месте, еще четверо детей госпитализированы в больницу.



Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. В ближайшее время будут назначены ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-химическая. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю И.Н. Иванова.

по сообщению портала "Ставропольский репортёр"