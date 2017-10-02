Появилось видео задержания боевиков ИГ в Подмосковье

Боевики запрещенной в России организации ИГ, пойманные в Подмосковье, намеревались привести в действие самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. Это следует из видео задержания исламистов.

Данный ролик некоторое время назад распространила пресс-служба ФСБ. На опубликованных в СМИ кадрах можно увидеть, как силовики допрашивают одного из радикалов. Мужчина признается, что он и его единомышленники изготовили бомбу с гвоздями.

О задержании в Московской области глубоко законспирированной ячейки исламистов «Аргументы недели» писали ранее в понедельник. По предварительным данным, боевики планировали осуществить теракты на транспорте.