Гражданская жена полковника Захарченко отпущена на свободу по подписке

Анастасия Пестрикова, гражданская жена полковника Захарченко, освобождена из-под стражи, но остается подозреваемой по делу о взятке в отношении бывшего заместителя начальника ГУЭБиПК МВД России.

Про освобождение Пестриковой из-под стражи журналистам рассказал адвокат гражданской жены полковника Захарченко Валерий Тунников.

Гражданка Пестрикова находилась в СИЗО, ходатайство о ее аресте было направлено в суд в минувшую пятницу. До истечения максимального срока содержания в СИЗО Пестрикова была отпущена под подписку о невыезде.

Напомним, под следствием оказались почти все члены семьи полковника Захарченко, в квартире которого нашли почти 9 млрд руб. Пестрикова подозревается в том, что хотела спрятать на своих счетах часть денег Захарченко - $16 миллионов.