Адвокат хотел передать московскому полицейскому миллион рублей и был задержан

В метрополитене Москвы задержан с поличным при даче взятки сотруднику полиции московский адвокат. Задержание прошло на станции метро «Аннино», когда адвокат попробовал вручить полицейскому миллион рублей.

Московский адвокат был задержан с поличным, когда попытался дать офицеру полиции взятку в миллион рублей, передает РЕН ТВ. Попытка дачи взятки должностному лицу произошла на станции «Аннино» московского метро.

Известно, что деньги адвокат собирался заплатить полицейскому за его помощь в положительном решении уголовного процесса в отношении своего знакомого. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.