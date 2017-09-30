Банда грабителей заявилась к безработному москвичу с утра пораньше

К 37-летнему безработному москвичу с утра заявилась банда из трех человек. Неизвестные представились курьерами из интернет-магазина, которые якобы принесли телефон. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы.

Соседи услышали крики о помощи и вызвали полицию. Неизвестные избили хозяина квартиры и, угрожая ножом, похитили все ценное, что могло быть в доме – драгоценности и четыре тысячи рублей. Потерпевший оценил ущерб в 251 тысячу рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Полиция ищет грабителей.



