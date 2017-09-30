В Санкт-Петербурге отец расправился с собственным сыном

Поздно вечером в минувшую пятницу в Санкт-Петербурге произошла трагедия, отец зарезал собственного сына. Молодой человек скончался на месте, убийцу полиция задержала над телом его собственного отпрыска.

Отец расправился с собственным сыном в Московском районе Санкт-Петербурга. Мужчины вечером 29 сентября вместе распивали алкогольные напитки и поскандалили, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Известно, что ссора перед поножовщиной началась в районе полуночи. Нетрезвый отец о чем-то поспорил со своим 25-летним сыном. В самый разгар спора возмущенный родитель схватил со стола кухонный нож и ударил им сына. Парень скончался на месте. Когда приехала полиция, отец сидел над телом сына. Убийца задержан, ведется следствие.