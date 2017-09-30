В Москве неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих

На северо-востоке Москвы поздно вечером 29 сентября неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих. Два человека получили колото-резаные раны и были доставлены в больницу. Полиция ищет злоумышленника.

Московская полиция разыскивает преступника, который минувшим вечером ранил двоих прохожих на улице. Известно, что неизвестный с ножом напал на прохожих у дома №7 на проезде Якушкина. Инцидент произошел в 22.00. При нападении получили ранение двое мужчин 29-ти 26-ти лет. Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии информации нет. По факту нападения заведено уголовное дело, преступника ищет полиция.