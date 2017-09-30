На кладбище под Хабаровском нашли останки главы похоронного бюро

Главу похоронного бюро в Хабаровске сожгли заживо на кладбище. Тело мужчины оперативники обнаружили на территории кладбища Черная речка у поселка Мирный. По подозрению в убийстве задержано три человека.

Глава похоронного бюро в Хабаровске, 36-летний мужчина, таинственно пропал 7 сентября. Об исчезновении заявила супруга директора похоронного бюро, передает РЕН ТВ.

Следователи Хабаровского края сначала обнаружили рядом с кладбищем автомобиль с разбитым стеклом на месте пассажира. Затем был найден и обгоревший труп пропавшего мужчины.

Следствие считает, что убийство директора похоронного агентства организовал бывший подчиненный погибшего и два его сообщника. Мужчины планировали ограбить директора, для чего и организовали с ним встречу. Но жертва оказала активное сопротивление и в ходе драки нападавшие совершили убийство. Чтобы скрыть преступление, тело убитого отвезли в лесополосу, сожгли, а потом забросали землей.