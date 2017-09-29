В Приамурье на полигоне произошло ЧП

На полигоне в Амурской области военнослужащий открыл огонь по сослуживцам. В результате погиб офицер и двое рядовых. Еще двое военнослужащих доставлены в больницу. Об инциденте было доложено министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Стрелявший скрылся. По указанию главы оборонного ведомства, в Амурскую область была срочно направлена комиссия во главе с начальником главштаба сухопутных войск, сказано в сообщении, поступившем в РИА Новости.

По одной из версий, у военнослужащего случился нервный срыв.