Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Правоохранители задержали 54‐летнего жителя поселка Шамары Свердловской области. Он зарезал четырех знакомых мужчин, с которыми находился в ссоре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Пьяный местный житель взял охотничий нож и отправился в соседнюю деревню Гора на сельскохозяйственное предприятие, где работали его недруги. В подсобке он обнаружил троих знакомых, с которыми долгое время был в ссоре. Злоумышленник зарезал двоих, еще одного серьезно ранил, и тому удалось сбежать. В этот момент на свою беду в подсобку зашел другой рабочий, которому селянин тоже не симпатизировал. Увидев кровавую картину, он попытался сбежать, но злоумышленник догнал его и стал наносить удары ножом, от которых тот скончался на месте. Затем обвиняемый отправился к одному из домов в той же деревне, вызвал другого своего знакомого, с которым также имел конфликтные отношения, и стал наносить ему удары ножом. От полученных ранений тот также скончался.

О резне в деревне сообщил выживший мужчина. Через несколько часов вооруженного человека задержали, но он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Им пришлось применить табельное оружие. Только после того, как злоумышленник был ранен в ногу, стражам порядка удалось отнять у него нож. Задержанному предъявлено обвинение по статье «Убийство двух и более лиц».



