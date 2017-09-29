ФСБ задержала главу МВД Камчатки

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко по подозрению в участии в финансовых махинациях при строительстве вертолетной площадки в Халактырском аэропорту.



По информации издания «Камчатка-Информ», Сидоренко был задержан 28 сентября после возвращения из отпуска в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Оттуда начальника местного главка МВД отправили в Хабаровск. Дело Сидоренко ведут специалисты шестого отдела главного следственного управления СКР.



Сейчас генерал-майор отстранен от исполнения обязанностей. Пост начальника УМВД по Камчатскому краю он занимал шесть с половиной лет. В отношении Сидоренко заведено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.