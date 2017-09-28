По делу Серебренникова заочно арестована продюсер Воронова

Басманный суд Москвы заочно (на два месяца с момента задержания) арестовал продюсера Екатерину Воронову по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами, в организации которого обвиняют режиссера Кирилла Серебренникова.



Воронова была исполнительным продюсером спектакля «Сон в летнюю ночь». Она давно фигурирует в этом деле, но скрывается от следствия, в связи с чем была объявлена в федеральный розыск.



Ранее адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов заявлял, что Воронова уничтожила документы, подтверждающие, что деньги, выделенные Минкультуры на проект «Платформа», были использованы, а не украдены.

23 августа Кирилл Серебренников был помещен под домашний арест до 19 октября. Ему вменяют в вину организацию хищения на сумму не менее 68 млн рублей, выделенных Министерством культуры в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа».



