В Кузбассе судебный пристав притворился девушкой, чтобы найти должника

В городе Мыски (Кузбасс) судебный пристав вынужден был ловить злостного алиментщика «на живца» и завести в социальных сетях аккаунт от имени девушки. Ловушка сработала, должник по алиментам найден.

В городе Мыски сотрудник Службы судебных приставов вынужден был создать фейковый аккаунт в соцсетях, чтобы разыскать злостного неплательщика алиментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

Алиментщик скрывался от приставов с 2014 года и за три года долг по алиментам составил 200 тысяч рублей. Детей своих мужчина не навещал и сам скрывался. После многочисленных и безуспешных попыток найти должника приставы пошли на хитрость. Судебный пристав завел в соцсети аккаунт от имени девушки и по нему нашел нужного мужчину. Должник, получив предложение от девушки встретиться, не устоял и сказал, что находится в больнице. В палату к должнику пришел судебный пристав, а не девушка.