В Москве задержана банда похитителей денег с банковских карт

В Москве задержана группа мошенников, которые подозреваются в крупных хищениях денежных средств с банковских карт. Полиция провела восемь обысков на квартирах задержанных, изъяты мобильные телефоны и наркотики.

Жертве мошенничества приходило СМС-сообщение о блокировке счета. Человек звонил по поводу блокировки своего счета и попадал в подставной колл-центр, где у него выведывали реквизиты его карты и коды подтверждения для перевода денег.

Оперативники при обыске у мошенников изъяли сотовые телефоны, модемы, SIM-карты, документы и наркотики. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, все задержанные арестованы.