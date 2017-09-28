Как мошенники получили кредит на 500 млн рублей

В Москве мошенники получили кредит на 500 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД РФ. Аферисты, действуя от имени пяти физических лиц, предоставили в банк поддельные документы.

Учредитель и соучредитель двух коммерческих организаций в связи с этим делом находятся в настоящий момент под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Анна Хилькевич стала жертвой мошенников: на имя актрисы оформили крупный кредит.

Сбербанк намерен в следующем году ввести расширенный механизм изучения способности заемщика выплатить кредит по психометрическим моделям, которые включают анализ «лайков» в социальных сетях.