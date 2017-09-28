Информатор WADA Родченков объявлен в международный розыск

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков объявлен российским судом в международный розыск. Суд также выдал санкцию на арест Григория Родченкова.

Скандально известный информатор Международного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков 28 сентября объявлен в международный розыск, пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Суд выдал санкцию на арест Родченкова. Теперь следователи имеют право требовать экстрадиции Родченкова. Под следствие Григорий Родченков попал за превышение служебных полномочий.