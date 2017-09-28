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СМИ: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по факту мошенничества

28 сентября 2017, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по факту мошенничества
globallookpress.com

Ранее «Аргументы недели» сообщали про то, что владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев объявил о продаже своего бизнеса за бесценок и перестал отвечать на звонки. Мурсекаева вызвали на допрос.

Стало известно, что владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев вызван на допрос по делу о мошенничестве. Повестка владельцу «ВИМ-Авиа» выписана на допрос в СК РФ, сообщает ТАСС.

Днем раньше уже был допрошен как свидетель гендиректор авиаперевозчика «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев. Между тем глава Росавиации Александр Нерадько сообщил журналистам, что Мурсекаев перестал отвечать на телефонные звонки и может уже находиться не в России.

 

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