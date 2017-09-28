Подводный невидимый аппарат «Морская тень» успешно прошел испытания в Балтийском море. Аппарат прозвали «глайдером» (летающий) за его способность бесшумно передвигаться под водой. Отследить аппарат невозможно.

Робот оборонного назначения «Морская тень» успешно испытан в Балтийском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ).

«Морская тень» - модель нового поколения подводных аппаратов. Робот имеет гребной винт и способен преодолевать морские течения, но движется почти бесшумно, поэтому отследить его практически невозможно. Робот с ретранслятором может находиться в море автономно до полугода, выполняя задачи по разведке и не только.

Робот может применяться и в мирных целях для мониторинга состояния океана.