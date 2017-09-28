Под Москвой задержали телефонного террориста

В городе Пушкин Московской области 28 сентября полиция задержала телефонного террориста. Задержанному 31 год, его подозревают в ложном сообщении о минировании жилого многоквартирного дома в Пушкине.

Полиция подмосковного Пушкина задержала телефонного террориста. Известно, что по подозрению в ложном сообщении о минировании жилой многоэтажки в Пушкине задержан молодой мужчина 31 года, сообщает ТАСС.

По версии следствия, мужчина позвонил на пульт экстренной службы «112» и сообщил о минировании одного из подъездов жилого дома в Пушкине. На другой день парень сделал еще один аналогичный звонок. Кинологи и оперативники поступившую информацию о минировании проверили, она оказалась ложной.