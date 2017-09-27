Мачеха «краснодарского каннибала» рассказала о его криминальном прошлом

Мачеха Дмитрия Бакшеева, прозванного СМИ «краснодарским каннибалом», рассказала, что он 4 раза сидел в тюрьме.

С женщиной удалось поговорить корреспонденту «Московского комсомольца». По словам Любови Бакшеевой, когда она вышла замуж за отца Дмитрия, молодой человек отбывал наказание за кражу. Последний свой срок он получил за то, что украл автомобильный аккумулятор у пенсионера.

Мачеха предполагаемого людоеда добавила, что отношения Бакшеева с семьей осложнились после его женитьбы. Родственникам казалось, что эта женщина отрицательно влияет на Дмитрия.

Напомним, супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы подозреваются в каннибализме. Ранее СМИ опубликовали видео, снятое в комнате, в которой жили задержанные. Кроме того, появилась информация о том, что Бакшеевы могли поставлять мясо в краснодарские кафе.