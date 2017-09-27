Экс-гендиректор Су-155 Мещеряков арестован по делу о мошенничестве

Бывший гендиректор одной из крупнейших строительных компаний СУ-155 Александр Мещеряков обвиняется в особо крупном мошенничестве. Строитель-бизнесмен находится под арестом.

Арест бывшего гендиректора СУ-155 санкционировал Тверской райсуд 13 сентября. В отношении Мещерякова возбуждено второе уголовное дело. По версии МВД, экс-гендиректор СУ-155 причастен к хищению средств дольщиков, купивших квартиры в недостроенных жилищных комплексах, при возведении которых компания-застройщик не оформляла необходимую документацию и даже разрешение на строительство.

Мещерякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК "Мошенничестве в особо крупном размере", - пишет "Коммерсантъ".

Адвокат бизнесмена считает меру пресечения, избранную своему клиенту, необоснованной, так как обвинение, предъявленное Мещерякову, связано с предпринимательской деятельностью, что в соответствии с нормами УПК делает его арест невозможным.