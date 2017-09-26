В Испании спецназ ловит русскую мафию

В Испании национальная гвардия 26 сентября провела масштабную операцию по «борьбе с русской мафией», - так назвали операцию силовиков местные журналисты. Спецназом задержано от 6 до 11 человек.

Масштабная операция по борьбе с организованной преступностью проходит сегодня в Испании, задержано, пот разным сведениям, от 6 до 11 человек. В местной полиции утверждают, что все задержанные – уроженцы России, передает «Вести.ру».

Полицейские операции прошли в испанских городах Марбелье, Михасе, Эстепоне и Пуэрто-Банусе в регионе Коста-дель-Соль. В числе задержанных - собственник футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, который живет в Испании с 2008 года. По версии следствия, задержанные отмывали в Испании деньги, незаконно полученные в России.