В дельфинарии Петербурга морской котик задержал хулигана

В дельфинарии Санкт-Петербурга дрессированный морской котик по кличке Барик задержал пьяного хулигана. Подвыпивший мужчина в ночь на понедельник выломал дверь в дельфинарий и хотел поплавать с дельфинами.

Сотрудники дельфинария ночью отпускают морских котиков свободно гулять по зданию. Но подвыпивший хулиган этого не знал. Мужчина выломал дверь с черного хода дельфинария и проник в помещение, чтобы поплавать с дельфинами, передает портал НСН.

Морской котик Барик загнал мужчину в угол и поднял тревогу: котик рычал, хлопал ластами и охрана его услышала. Когда полиция приехала, то увидела, что хулиган уже задержан: мужчина стоял в углу и боялся пошевелиться, потому что на каждое его движение Барик грозно рычал.